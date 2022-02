A program fő látványosságának ezúttal is a maskarás felvonulás ígérkezik 14 órától a Helikon Kastélymúzeumtól a Fő térig. Dévényiné Balogh Gyöngyi, a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének (BBHE) elnöke lapunk kérdésére elmondta: már várják a csoportok és magánszemélyek jelentkezését, de regisztrálni akár az utolsó pillanatban is lehet a keszthelyi Tourinform-irodában.

A jelmezesek megállnak a sétálóutcán, a Goldmark Károly Művelődési Központ előtt, hogy bemutatkozzanak az erkélyen helyet foglaló zsűrinek, majd a Fő téren álló színpadon is kapnak 3-3 percet.

– Itt a sátorban a Varázshangok gyermekfoglalkoztató várja a fiatalokat – tette hozzá Dévényiné Balogh Gyöngyi –, hogy egy kicsit megmelegedjenek, illetve hasznosan tölthessék az eredményhirdetésig hátralévő időt.

Keszthely mellett a környező településekről is érkeznek csoportok, sőt, előfordult már többször, hogy a térségben pihenő külföldiek is beszálltak a mókába, s a korábbi évek tapasztalatai alapján akár Kaposvárról, Tapolcáról is jönnek maskarás felvonulók.

Antal Lajosné, a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének alapító tagja arról beszélt, a büfét 8–10 tagú, összeszokott, profi csapat biztosítja. A gimnázium bejárata előtt a résztvevőket meleg ital, farsangi fánk, zsíros kenyér és pogácsa várja.

– A munkánk jóval a felvonulás előtt kezdődik – tette hozzá –, persze szoros együttműködésben azokkal a helyi vállalkozókkal, akik már évek óta biztosítják a szükséges alapanyagokat. Hogy miből mennyire van szükség, az az időjárástól függ, mert nagyon hidegben, rossz időben csak kevés gyermek jön és marad a délutáni programokon.

Czéduláné Horváth Beatrix, a BBHE elnökségi tagja arról beszélt: a zsűri az értékelésnél a kreativitást, az ötletességet, a jelmezek elkészítésébe fektetett munkát és a környezettudatos gondolkodást is figyelembe veszi.

– A csoportos és egyéni kategória dobogósait díjazzuk, emellett átadjuk a vállalkozói klub által felajánlott fődíjat is – fogalmazott –, de minden jelmezes felvonuló kap ajándékot, amivel elismerjük a háttérben munkálkodó szülők, családtagok, pedagógusok tevékenységét is.