Péntek Gabriella polgármester lapunknak elmondta, a tavaly elnyert 2 millió forintos pályázati összegből fűnyíró traktort, egy kézi fűnyírót, egy magassági motoros ágvágót és egy aggregátort állítanak munkába, hogy rendben tartsák a mintegy hathektárnyi önkormányzati területet. Az eszközök a már elhasználódott kommunális gépek helyét veszik át. Az önkormányzati területek karbantartása azért is fontos, mondta a polgármester, mert így példát mutatnak a gazdáknak, magánportáknak, hiszen csak közös munka eredménye lehet a rendezett falukép.

Az átadáson jelen volt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, aki a három éve indított, de már tíz évre kiterjesztett Magyar falu program eddigi eredményeiről és a terveiről is szólt. A zalai települések számos fejlesztési elképzeléssel rendelkeznek, ehhez már elindult a 2022-es pályázati intervallum, melynek keretében a képviselő azt szeretné elérni, hogy minden község legalább egy megvalósítandó fejlesztése finanszírozható legyen. A falvak elsősorban a közintézményeik, oktatási-nevelési, orvosi épületeik energetikai korszerűsítését, a bel- és külterületi utak, a községbeli járdák felújítását szeretnék megoldani.

Több pályázati forma létezik, az útfelújítások esetén más források is igénybe vehetők. Természetesen az utak állapota miatt az útfelújítás szinte mindenütt prio­ritást élvez, ehhez egy-egy speciális esetben egyéb állami források is jó eséllyel érhetők el, hangsúlyozta Vigh ­László. Példaként említette Nova, Dobronak és Kispáli útfejlesztését, amelyre a Magyar Közút Zrt. és a vidékfejlesztési alapok adtak lehetőséget. A képviselő szólt arról is, hogy a következő ciklusban a zalai falvak szennyvízhálózatát is szeretnék teljessé tenni, van, ahol már csak egy-egy falu maradt ki a társulási rácsatlakozásból, erre a következő időszakban sor kerül.

Vigh László országgyűlési képviselő, Bangó János alpolgármester, dr. Ürmösiné Kőműves Eleonóra jegyző és Péntek Gabriella polgármester az új eszközökkel

Fotó: Katona Tibor