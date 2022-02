Fitos László barista életében hosszú ideje fontos szerepet tölt be a vendéglátás, szakmáját tekintve pincér. Régóta kitelepüléses vendéglátással, kávéztatással foglalkozik, több mint tizenegy éve kíséri életét a fekete ital.

Van különbség kávé és kávé között

- A kávé egy növény termése. Íze sok mindentől függ, nem is gondolnánk, de például az időjárás is befolyásolhatja. A reggeli pára, vagy a délutáni szárazabb levegő hatására már állítani kell az őrlőn, mert a fekete ital már nem ugyanolyan minőségben fog lefolyni. Aromáját a hőmérséklet is befolyásolja.

A kávé csak a Ráktérítő és a Baktérítő között terem meg. Mivel évente más és más a csapadék mennyisége, illetve a napsütéses órák száma, a fekete ital aromái is mindig változnak. Egy adott kávémárkánál például az egyik évben a savanykás íz dominál, míg a másikban ugyanannak a kávénak megváltozik az ízvilága.

A kávénak két fajtáját különböztetjük meg

- A robustát és az arabicát. Mivel a robustának vastagabb a cremája, így ezt szívesebben ajánlom presszó-, illetve automata gépekbe. Égetett, földes jegyek dominálnak az ízében, ezen kívül háromszor több koffeint tartalmaz, mint a másik fajta kávé. Az arabicának vékonyabb a cremája, ellenben jóval ízletesebb.

Jó kávét nemcsak a legmodernebb gépekkel lehet elkészíteni, hanem akár egy régi kotyogóssal is. Bármelyik boltban megvásárolható például a french pressz, amelyeket teaáztatónak is szoktak használni. Használata nagyon egyszerű, a durvára őrölt kávét beletesszük, felöntjük kilencven fokos vízzel, majd négy percig hagyjuk ázni. Ezzel el is készült a gyenge, de koffeinben gazdag italunk.

A friss kávénál nincs jobb

- Ha tehetjük, használjunk otthon frissen őrölt kávét. Nagyon fontos dolog, hogy legyen mindig egyenletes az őrlemény, tehát ha lehet, ne a mákdarálós kávét használjuk. Kaphatók kézi-, illetve gépi őrlők is, amik viszonylag olcsón beszerezhetők, de aki megteheti, válassza a drágább verziót, ami egyenletes őrleményt biztosít. Mert a friss kávénál nincs jobb!

Az őrölt kávé hátránya, hogy gyorsan oxidálódik, és pillanatok alatt elillan az aromája. Megvétele után azonnal bele kell tenni egy légmentesen zárható tartóba, így minőségét megőrzi akár egy hétig is. A szemes kávé egy-három hónapig is eltartható, ha vákuum dobozba van csomagolva.

Barátunk a mérleg

- Gyakran nem értjük, hogy ugyanabból a kávéból miért készítünk más és más aromájú italt. A válasz a mennyiségben rejtőzik. Érdemes kimérni a számunkra legmegfelelőbb adagot, így garantáltan mindig ugyanazt az ízvilágot kapjuk.

Tejhabot is könnyedén készíthetünk otthon

- A french presst nemcsak kávé és tea, hanem tejhab készítésére is használhatjuk. Fontos tudni, hogy a tejnél nem a zsírtartalom, hanem a fehérjetartalom a lényeg. Ennek legalább három grammnak kell lennie ahhoz, hogy igazán finom tejhabot, vagyis inkább tejkrémet tudjunk készíteni. A french pressbe beleöntjük a felmelegített tejet, majd a dugattyút le-fel mozgatjuk. Megkocogtatjuk, hogy a buborékok eltűnjenek, és már el is készült a finom tejkrém.

Otthon is készíthetünk különleges kávékat.Forrás: pixabay

A kávé olyan színes ízvilággal rendelkezik, hogy azzal keverhetjük, amivel szeretnénk

- Az elkészült kávénk ízesítésével bátran próbálkozhatunk. Ez lehet akár tej, mascarpone, tejszínhab, fahéj, étcsoki, kakaó, de láttam már narancslével dúsított feketét is. Ízlés dolga, érdemes kísérletezni vele. A Gesztenyefesztiválon például gesztenyés ízesítéssel készítettem el a cappuccinót, míg az Eperfesztiválon mindenkinek nagyon tetszett az epres cappuccinóm. Lehet játszani az ízekkel, de ne vigyük túlzásba, ne nyomjuk el a kávé aromáját.

Régi tévhit, hogy a kávé minél hosszabb, annál gyengébb

- Ez nem így van. Akkor lesz gyengébb, ha a presszókávét forró vízzel felöntjük. Ha hagyományos, hosszú feketét kérünk a kávézóban, vagy akár otthon készítjük el, minél tovább folyik át a kávén a víz, annál több koffeint old ki. Az oldódásnak van egy bizonyos ideje, és ha a kávé elkezd bomlani, akkor sajnos a csersavat is kioldja, ami árt a gyomornak - mondta László.