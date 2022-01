Pályázati forrásból és a hívek támogatásával sikerült kicserélni a bejárati ajtót, valamint a templomhajó ablakait. A felújítás részleteiről Németh Csaba pákai plébános beszélt, aki Lispeszent­adorjánban is ellátja a lelkipásztori teendőket.



– Még 2020 őszén írtak ki pályázatot templomok, egyházi épületek felújítására, karbantartására – mondta Németh Csaba. – Régóta tervben volt, hogy a nyílászárókat kicseréljük. Elavultak voltak a régi, fémkeretes üvegablakok, és a fűtési költségeket is szerettük volna csökkenteni. Tavaly márciusban kiderült, hogy közel 9 millió forintot nyertünk. Megtaláltuk a megfelelő kivitelezőt is a lenti Kovács Norbert személyében. A munkák nyáron kezdődtek és novemberre fejeződtek be.

Németh Csaba a templomban

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

– Összesen 16, kétrétegű üveglappal ellátott ablakot építettek be, melyek a hőt is tartják, a fényt is szépen áteresztik. Négy nyitható, így a szellőztetés is megoldott. A templom főbejárati ajtaját is kicseréltük, és szép, kovácsoltvas díszt kapott. Mivel a fa nyílászárók utógondozásra szorulnak, ezért fahatású műanyag ablakokat választottunk. A templomban egyébként padfűtés biztosítja a meleget.



A 9 millió forint pályázati támogatás nem volt elegendő, de segített a közösség.



– Támogatást kaptunk az önkormányzattól, és sok jó embertől helyből és a környékről, valamint az elszármazottaktól is – folytatta Németh Csaba. – Majdnem 1,2 millió forint gyűlt még össze, ezáltal teljesen meg tudtuk valósítani, amit szerettünk volna.