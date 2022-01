Az M76-os autóút Balatonszentgyörgy és Keszthely-Fenékpuszta közötti szakaszával bővül a fizetős utak listája. Ezt a részt azonban majd csak várhatóan márciustól használhatják a járművek, mert a kivitelező még dolgozik a területen.

Farkas László Nándor, Balatonszentgyörgy polgármestere a Somogy Megyei Hírlap megkeresésére elmondta, a Sármellék felé vezető mintegy három kilométeres szakaszt már leaszfaltozták, kihelyezték a jelzőtáblákat és más kiegészítő elemeket. Az út műszaki átadása január 4-én lesz, és néhány hónapon belül megnyitják a forgalom előtt is – írja cikkében a sonline.hu.

A település vezetője kiemelte, a legtöbb gyorsforgalmi út fizetős, ezért természetes, hogy a Balatonszentgyörgyöt elkerülő szakaszt is csak úgy lehet használni, ha valaki matricát vásárol. – A környéken élőknek kedvezőbb lenne, ha ingyen járhatnának az új úton, de mivel az alsóbbrendű utakat is felújították, ezért azokon is kulturált körülmények között utazhatnak – mondta Farkas László Nándor.

– Azt be kell látni és el kell fogadni, hogy az útépítés és annak a fenntartása komoly költséggel jár, amit meg kell fizetni. Nyilván, aki a Balatonhoz utazik és végig autópályán közlekedik, amúgy is vásárol matricát és tudja használni az M76-os gyorsforgalmit. Aki pedig nem szeretne fizetni, az ingyenes és jó minőségű mellék­utat is választhatja – tette hozzá Balatonszentgyörgy polgármestere. Január elsejétől drágul az úthasználati díj. A D1-es kategóriában a tíznapos országos matricáért 3820 forintot, az éves megyeiért 5450 forintot kell majd fizetni.

Kiemelt képünk illusztráció!