Boros Károlyné, a Magyar Ápolási Egyesület zalai elnöke szerint nagyon fontos a gyerekek oltása. Elmondta: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a közelmúltban jelentette be, hogy engedélyezi az 5-11 éves korosztály oltását is a Pfizer gyermekvakcinájával. Ez külön a korosztály számára kifejlesztett oltóanyag, ezért a szülők felelősségteljes döntést hoznak, ha regisztrálják a gyermekeiket. Az 5-11 évesek oltásával megtörhető a járvány, mely továbbra is komoly terhelést ró az egészségügyre.

Boros Károlyné: A betegségnek a gyerekeknél is komoly szövődményei lehetnek

- Egészséges gyerekekben is tud súlyos elváltozást produkálni a fertőzés - mondta Boros Károlyné. - Fontos a gyerekek immunizálása is, hiszen a fertőződés valószínűsége náluk éppen akkora, mint a felnőtteknél. A koronavírusmegbetegedésnek gyermekeknél is komoly egészségügyi szövődményei lehetnek rövid és hosszú távon is, többszervi gyulladásos szindróma, mely során különböző testrészek gyulladnak be, például a szív, a tüdő, a vesék, az agy, a bőr, a szemek, a gyomor és a bélrendszer. A központi idegrendszerben is lehet elváltozás, ami pszichés tünetekkel jár.

A gyékényesi Musztácsné Keresztény Kinga szakápolóként dolgozik és látja, hogy a vírus a gyerekeket sem kíméli. Az egész szerveztet megtámadó vírus ellen a védőoltás jelenti a legnagyobb védelmet, ezért a fiát, Márton Jánost már regisztrálta is, hiszen nem szeretné betegágyon látni.

Musztácsné Keresztény Kinga: Jó lenne, ha minden szülő regisztráltatná a gyermekét

- Én, a férjem és a szüleim már a harmadik oltásra várunk - mondta a család hozzáállásáról a szakápoló. - A 91 éves nagymama pedig már korábban megkapta a vakcinát, és minden rendben van vele. A másik fiunk, a 13 éves Zsombor Noel tinédzser, rábíztam a döntést, de az osztálytársai közül néhányan elkapták a vírust, ezért ő is kérte a vakcinát.

Musztácsné Keresztény Kinga hozzátette: jó lenne, ha minden szülő regisztráltatná gyermekét az oltásra. A fertőzést bárki "hazaviheti", védőoltás nélkül pedig a lefolyás nem egyszerű. Ha esetleg van egy rejtett betegség, azt a koronavírus felerősítheti, és akár a legrosszabb is megtörténhet.

Ezt kell minden szülőnek felelősségteljesen mérlegelni.

- Sokakat megtévesztettek az internetes álhírek és butaságok, pedig kizárólag a gyermekorvosukra szabadna hallgatniuk - folytatta az édesanya. - Szerencsére az óvodában, ahova a kisfiam jár, minden óvodapedagógus felvette az oltást. Néhány szülő sajnos hallani sem akar az oltásról, hajthatatlanok, nem akarják megérteni, mennyire fontos saját maguk és gyermekeik védelme. Elkeserítő, hogy itt tartunk, miközben a járvány szedi az áldozatait.