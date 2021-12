-Annyi minden foglalkoztat és tölti be az életünket, sok mindenről azt gondoljuk, hogy meg kell tanulnunk, egymástól például életvezetési szabályokat, de Jézus tanítása ezeket mind felülírja – szögezte le az érsek, hozzátéve: a tanítás feltárja Isten jóságát, amikor például irgalomra, bátorításra, gyógyulásra van szükségünk, és kapcsolatot teremt közöttünk, amikor a bűn, a gyengeség és az önzés elválaszt minket egymástól. Dr. Udvardy György hangsúlyozta, Jézus tanítása erőt jelent az életünkben, amikor elbizonytalanodunk. Ehhez pedig a Szentírás olvasásán, az imádságon és a beszélgetéseken át vezet az út, hiszen „nagy szükségünk van arra, hogy egymás előtt is feltárjuk hitünk titkait”, tette hozzá. A főpásztor a csütörtök esti szentmise után a péntek hajnali rorátét (más néven angyalmisét) is Keszthelyen, a karmelita bazilikában mutatta be, amelynek fő éneke a hívek adventi vágyát fogalmazza meg: „Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.”