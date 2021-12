A Templom téren hazai és horvát kézművesek termékei közt válogathattak a látogatók. Kerámia edényeket, fából készült tálakat, szappanokat, kézműves csokoládét, fügéből készült finomságokat és más portékákat kínáltak az árusok. A művelődési központban megnyílt Kovács Zoltán a Kerka-völgye kápolnái és templomai című fotókiállítása. A települési értéktár bizottság elnöke így mutatta be a legújabb képes gyűjteményét, mely január közepéig látogatható.

– Az értéktári tevékenységnek része a dokumentálás, vagyis, hogy a környéken lévő különlegességeket, érdekességeket megörökítjük – mondta Kovács Zoltán. – Egyik téma épül a másikra, korábban pincéket fotóztunk, illetve a Lenti környékén található népi építészeti emlékeket. Ezeket az anyagokat szintén bemutattuk a közönségnek. Ezután következtek a templomok, kápolnák a Kerka-völgyében Murarátkától Csesztregig. Mindegyiknek megvan a maga története, némelyik egészen megkapó. Találkoztam olyannal, mely már csak az emberek emlékezetében él, illetve vannak, melyeket éppen most újítanak fel, és olyan is, ami nemrég épült. Biztosan fontos és különleges feladat volt annak idején e szakrális építmények felépítésének helyét meghatározni, hiszen ha Tornyiszentmiklós felől Lenti irányába haladunk, akkor az első a tornyiszentmiklósi templom, ott az egyik hegyhátról látható a szécsiszigeti templom, nem messze található a mároki kápolna, majd a több, vagyis láncként kapcsolódnak össze és a szakrális mellett kultúrtörténeti jelentőséggel is bírnak.

Ezt követően a zenés esten Buch Tibor, Szabó-Szilágyi Éva és Újvári Gergő előadóművészek léptek fel. A rendezvény tájjellegű ételek kóstolójával zárult.