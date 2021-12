A Göcsej Sportlövész Egyesület kutyabarát tagjai nem üres kézzel érkeztek. Gerencsér Miklós, a félszáz tagot számláló egyesület vezetője elmondta, hogy az állatmenhely lakóinak két mázsa tápot vásároltak, és több tízezer forint értékben egy karton fájdalomcsillapító gyógyszert is hoztak. Elkísérte őket Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője, de most nem hivatalos minőségében érkezett. Az egyesületi felajánláshoz csatlakozott, így 200 liter macskaalommal is gazdagodott a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület által működtetett menhely.



Talán még az ajándéknál is nagyobb örömet okozott a négylábú lakóknak, hogy az átadást követően sétáltatás következett.



Abai Erika, a menhely vezetője arról számolt be, hogy 150 kutyáról gondoskodnak, s általában 15 macska él velük, az ideiglenes befogadóknál pedig további 70-80. A menhely felnőtt lakóinak ellátására naponta 20 kiló hús és 50 kiló táp fogy el. Ezenkívül a kölykök és a betegek speciális táplálékot kapnak. Önkéntesek is segítenek a munkában, és különösen jó szívvel fogadják a sétáltatókat, ezt ugyanis a járvány miatt sem kellett korlátozni. Legközelebb vasárnap tartanak nagy közös sétáltatást, kutyakarácsonyt 10 és 15 óra között a Parkerdőben.