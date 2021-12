- Tapasztalatok szerint a cukorbetegséggel élők sem tartják be az alapvető szabályokat. Rendszeres mozgásra, egészséges, rostokban gazdag táplálkozásra lenne szükség. Sokat hangsúlyozzuk a betegségben szenvedőknek, hogy naponta többször mérjék meg vércukorszintjüket. Régen be kellett menni a kórházba a mérések miatt, de csodálatos dolog, hogy ma már – a harminc éve megjelenő első magyar vércukormérő használatával – ezt otthon is el tudjuk végezni.