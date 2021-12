Arról is beszélt a nyílt napon: a Mindszenty a város és a környék egyetlen egyházi iskolája, ezért fontos, hogy ebből kiindulva határozzák meg céljaikat. Mivel a szellemi teljesítményt döntően befolyásolja a lelki egyensúly, erre is nagy hangsúlyt fektetnek. Gimnáziumuk fontosnak tartja a kiscsoportos oktatást, nyelvi csoportjaik 8-12 fősek, matematikából is 15-20 diákkal működnek a tanulócsoportok. Csoportbontásban szervezik a testnevelés- és az informatikaórákat. A nyílt napon arról is szó esett, hogy az iskola kollégiuma 110 fős, folyamatosan teljes létszámmal működik.