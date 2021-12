Amúgy akár már a 20. születésnapjukat is ünnepelhetnék, Ragánné Gyalog Erika kezdeményezésére ugyanis – színesítendő a falu rendezvényeit – akkor alakítottak először dalárdát az asszonyok. A fordulat 15 évvel ezelőtt következett be, amikor felkérték szakmai irányítónak Kulcsárné Csejtei Mariannát, aki örömmel vállalta a meglepően jó hangi adottságokkal rendelkező csoport vezetését. Akik ráadásul olyan szorgalmasan tanulták a népdalcsokrokat, hogy gazdag repertoárjuknak köszönhetően ma már órákon át dallal tudnák tartani a közönséget. Az eredmények sem maradtak el. Megalakulásuk első évében már „Kiváló” minősítést kaptak, azt követő esztendőkben „összeszedtek” öt Arany Páva díjat, két Arany Páva nagydíjat, s szólóénekeseik, a két Irénke: Egyed Józsefné és Kondor Gézáné is számos kitüntetéssel gazdagították a Vadvirág Népdalkör dicsőségtábláját. Már CD-vel is büszkélkedhetnek, és sikerrel szerepeltek a Vass Lajos Népzenei Versenyeken – az idén is bejutottak az országos döntőbe, de a koronavírus-járványveszély keresztülhúzta a számításaikat, akikkel együtt utaztak volna, azok lebetegedtek, s egyedül már nem futotta az utazási költségekre. A járványveszély egyébként is leszűkítette a lehetőségeiket, kevesebb volt a fellépés, de azért tanulták tovább a dalokat – az ünnepségen bemutatott katonanóták például az egyik legfrissebb dalcsokruk. Jelenleg Kulcsárné Csejtei Mariannával tízen – Egyed Józsefné, Kovács Lajos Lászlóné, Csóbor Lászlóné, Németh Katalin, Kondor Gézáné, Ragánné Gyalog Erika, Pilise Tiborné, Kustán Tamásné és Kovácsné Egyed Melinda – alkotják a németfalui Vadvirág Népdalkört, de bíznak benne, hogy az új generáció is örökli a népdalok szeretetét, és csatlakoznak a közösséghez.