- Kutatván a plébánia orgonatörténeti múltját, kiderült, 1865-től a híres bécsi mester, Carl Hesse orgonája szolgálta a közösséget, a hangszer a második világháború alatt vált használhatatlanná. Így alakult ki bennem a koncepció, hogy a hangképben a Hesse-féle hangzás szülessen újjá, hiszen az hosszú időn át beivódott a templomfalakba, és a közösségi emlékezet mélyen őrzi. Hesse kiváló orgonaépítő volt, Zalában több kisebb orgonája is van, Hahóton, Gelsén és Kiskanizsán – mondta az orgonatörténész művész. – Az eredeti 26 regiszteres méretet a mai igényeknek megfelelően 38 regiszterre bővítettük, megszólaltatható lesz vele néhány speciális effekt is, mint például a csalogány, nagydob. A hangszer külső megjelenését a Fejérdy és Bartók Építészeti Kft. tervezte. Az orgona a karzat közepén, az ablak előtt fog állni, így az ablak két szélén az orgonát ábrázoló Cimbal barokk freskók is érvényesülhetnek, és a napfény is bejut a térbe mögötte.