- Akik az első két oltást felvették, azok elég nagy számban jelentkeznek a harmadikért is – ismertette saját körzetére vonatkozó tapasztalatait a háziorvos. – Az eddig oltatlanok esetében viszont továbbra is nehezen megy az első oltások beadása. Körükben kialakult egy erős pszichés akadály, amit nem tudunk áttörni. Pedig a járvány jelenlegi hulláma túlnyomórészt az oltatlanokra veszélyes. Akik oltottak, még ha meg is fertőződnek, általában különösebb problémák nélkül átvészelik a betegséget, hacsak más betegségek miatt nincsenek nagyon rossz egészségügyi állapotban. Előfordul, hogy óvatossági ellátás miatt kórházba kerülnek, esetleg egy kis oxigénre van szükségük, ám az intenzív kezelést nem ők igénylik. Az igazán súlyos kórképek jellemzően az oltatlanok körében alakulnak ki.