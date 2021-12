– Azért neveztünk, mert a verseny, illetve az esetleges sikeres szereplés motiválhatja a kollégákat – fogalmazott Hári Vera, a csapat vezetője. – Hiszen kiléphetnek a napi taposómalomból, és bizonyságot szerezhetnek, hogy lehet mást és másként főzni, illetve erre ők is képesek, megvan hozzá a szakmai felkészültségük. Ezt már a döntőbe jutással is bőven bizonyítottuk, hiszen közétkeztetési óriásokkal szálltunk szembe, olyan nagy cégekkel (Hungast Budapest, Coca Cola Eurest Dunaharaszti), amelyek naponta több ezer, vagy tízezer adagot főznek, minden évben indulnak a versenyen, és nem egyszer már dobogón is végeztek. A versenyen 3 óra és 650 forintnyi nyersanyagnorma állt rendelkezésre, hogy elkészítsük a 3 fogásból álló menüsorunkat. Az előételünk parajkrémleves és kecskesajtos tejfölhabbal töltött képviselőfánk, a főételünk fermentált kerekrépa füstölt csülökkel, babbal és sütőtökpürével, a desszertünk pedig zalai aludt­tejes prósza volt tökmagliszttel és céklás áfonyavariációkkal. A zsűri az értékelés során javasolt néhány apró változtatást, ezeket beépítjük a már zajló felkészülés során.

Az előételük: parajkrémleves

és kecskesajtos tejfölhabbal töltött képviselőfánk