A polgármester érdeklődésünkre elmondta, a sírkertben tíz öntöttvas nyomós közkút működik. Szombaton ezek még használható állapotban voltak, vasárnap a temetőbe kilátogatók szembesültek a rombolással. A tízből öt öntöttvas nyomós közkutat ismeretlenek szétszereltek, a fejegységeket, az értékes részeket ellopták, emiatt 22 köbméter víz elfolyt. A munkálatokhoz szerszámokra és minimális szaktudásra is szüksége volt a tetteseknek, emelte ki.

A polgármester elmondta, a kutak helyreállításához alkatrész már nem kapható. Az új berendezések pedig darabonként 198 ezer forintba kerülnek, amihez még hozzájön a beépítésük költsége. Mindezekkel számolva az önkormányzatot közel 2 millió forintos kár érte. A rendőrségi feljelentést megtették, amihez a polgármester hozzáfűzte, magánemberként 50 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval tud szolgálni és ezáltal sikerül elfogni a tetteseket.

Kelemen Tamás arról is beszámolt, hogy alig két hete járták be a temetőt szakemberekkel, hogy megvizsgálják a vagyonvédelmi kamerák elhelyezésének lehetőségét. A történtek miatt a telepítést felgyorsították.