A büntetőeljárásról dr. Németh Eszter, a megye főügyészség helyettes sajtószóvivője adott ki tájékoztatást. Eszerint az ügyben vádlottá lett 57 éves, Svájcban élő férfi 2016. júliusban megállapodott ismerősével, hogy jól fizető befektetésre átvesz tőle 20 ezer eurót. Az ígérete szerint ezt a tőkét már az év végéig visszatörleszti, a pénz után járó 107 százalék kamatot pedig 2017 júniusáig fizeti meg a befektetőnek. Az 57 éves férfi úgy kötött megállapodást, hogy az összeg befektetése és visszafizetése ténylegesen nem is állt szándékában. A pénz átvételekor kötöttek egy szerződést is, amelyet a vádlott egy svájci cég igazgatójaként írt alá, holott arra nem volt jogosult. Emellett áldozatának olyan okiratot is átadott, amely szerint a svájci cég az átvett összeget biztosítja, vagyis a pénzt átvevő férfi helyett adósként helytáll, azaz visszafizeti a befektetett összeget, amennyiben arra az 57 éves férfi nem lesz képes. A vádlott sem az átvett összeget, sem annak kamatait nem fizette vissza a befektető többszöri felszólítása ellenére sem, egy ideig még hitegette áldozatát, majd elérhetetlenné vált számára.

A Keszthelyi Járási Ügyészség csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben.