A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy aki ittasan járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Az alkoholfogyasztás már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. A szeszesital fogyasztásának hatására csökken az észlelőképesség, tompulnak a reflexek, így jelentősen megnő a reakcióidő. A nagyobb mértékű alkoholfogyasztás következményei pedig egyenesen beláthatatlanok. Az ittas személy nem ura többé járművének.