December 31-én Zalaszentivánon és Kemendolláron is műszaki mentés miatt riasztották a zalaegerszegi hivatásos tűzoltókat. Előbbi település Kossuth Lajos utcájában két autó ütközött össze. A tűzoltók áramtalanították, majd rögzítették a járműveket, amelyekben csak a sofőrök utaztak, akik nem sérültek. Az egység segített a forgalmi akadály felszámolásában. Később Kemendolláron is két gépkocsi ütközött össze. A helyi önkéntes tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, a másiknál erre nem volt szükség. A helyszínre a zalaegerszegi hivatásos, valamint a pókaszepetki önkéntes tűzoltók is kiérkeztek. Itt egy ember könnyű sérüléseket szenvedett.

Nagykanizsán pedig egy vezeték mellett égni kezdett egy családi ház homlokzatának szigetelése az Erdész utcában. Mire a város hivatásos tűzoltói kiérkeztek, lánggal égés már nem volt, viszont a lakásba füst szivárgott. Az egységek kiszellőztették az épületet, majd hőkamerával átvizsgálták, de további izzásra, égésre utaló nyomot nem találtak.

Január 1-én előbb Zalaegerszegen, a Lőrinc barát utcában tuják égtek – feltehetően egy pirotechnikai eszköz miatt. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig a lakóház tulajdonosa eloltotta. A tűzoltók a helyszínt átvizsgálták, de további tűzre utaló nyomokat nem találtak. Ugyanez történt Csonkahegyháton is, ahol hat méter hosszan égtek tuják. Mire a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók kiérkeztek, a tüzet az ott tartózkodók eloltották. Az egység itt is átvizsgálta a környéket, de további tűzre utaló nyomot nem találtak.

Szintén a zalaegerszegi tűzoltóknak adott munkát egy kidőlt fa, és egy annak majdnem nekihajtó személygépkocsi Egervár külterületén. A fát későn észlelő személyautó az ütközés elkerülése érdekében a vízelvezető árokba hajtott. A tűzoltók az autót kivontatták, ami folytathatta az útját. Ezt követően a fát motoros fűrésszel feldarabolták és a kialakult forgalmi akadályt megszüntették.

Késő délután és este pedig egy-egy bajba jutott idős emberen segítettek az egységek – előbb a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók Zalabérben, majd a nagykanizsai hivatásos tűzoltók saját városuk Kisfaludy Sándor utcájában. Mindkét helyszínen a bejutást követően a betegeket átadták a mentőknek, olvasható a katasztrofavedelem.hu-n.