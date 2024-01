A lakástüzekben három ember vesztette életét, míg 2022-ben mindössze egy. Idén Keszthelyen kettő, míg Szentgyörgyváron egy ember halálát okozta ilyen jellegű esemény. A tűzoltók 33 embert mentettek ki az égő épületekből, és közel háromszáz tűzoltóautót riasztottak a vármegyében azért, hogy fékezzék meg az ingatlanokban felcsapó lángokat, amelyek eloltása összességében 113 órányi munkát adott a tűzoltóknak.

A leghosszabb beavatkozás Zalaegerszegen történt, május 6-án, amikor is kigyulladt egy társasház tetőszerkezete a Holub József utcában. A helyszínre a zalaegerszegiek mellett Pacsáról, Lentiből és Körmendről is érkeztek hivatásos tűzoltók, 11 tűzoltójárművel közel 30 tűzoltó kezdte meg a lángok megfékezését a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek hat vízsugárral és egy létrasugárral, több oldalról támadva oltották el a tüzet. Az oltási munkálatok során a rendőrséggel közösen a tűzoltók a társasházakból mintegy harminc embert és két kutyát mentettek ki. Nyolc fő enyhe füstmérgezést szenvedett. A lángok több mint nyolcszáz négyzetméteren pusztítottak, de az egységeknek sikerült megakadályozni, hogy további társasházakra is átterjedjenek.

Ez volt egyébként az ország tavalyi legnagyobb, társasházat érintő tűzesete.

Zalában a tüzek pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 13 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A vármegyei statisztikák azt mutatják, hogy legtöbbször kéményben (29 eset), konyhában (20 eset), és a hálószobában (15 eset) csaptak fel lángok. A leggyakrabban elektromos probléma, nyílt láng használata, a fűtési rendszer hibája, főzés és dohányzás vezetett tűzhöz.

Intő jel, hogy a 145 tűzzel érintett otthon közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni.

Szén-monoxid miatt 2023-ban egy ember vesztette életét a vármegyében, Gellénházán. A zalai tűzoltók 48 helyszínen igazolták a mérgező gáz jelenlétét, ami a 2022-es 46 esethez képest minimális emelkedést mutat. Öt ember szenvedett mérgezést, 42 helyszínen érzékelő hívta fel a figyelmet a bajra. Hat helyszín viszont nem volt CO-érzékelő, köztük például a sajnálatos gellénházi esetnél.

A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van és a tűz nem kap elég levegőt. Minden olyan fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amelynek látható, elérhető az égéstere. A tragédiák elkerülése érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről és érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni.

(Forrás: katasztrofavedelem.hu)