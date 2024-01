Erről dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott ki tájékoztatást. Ennek lényege szerint a tette miatt vádlottá lett 21 éves férfit a rendőrség szabálysértési hatósága 2022. november 22-én 4 hónapra időtartamra eltiltotta a közúti járművezetéstől. A fiatalember azonban ezt követően a vezetői engedélyét nem adta le, hanem 2022. december 5-én a Zalaegerszegi Járási Hivatal ügyfélszolgálatán új vezetői engedély kiállítását igényelte. Ennek során azt nyilatkozta, hogy jogosítványát bulizás közben elvesztette. Ez alapján a hatóság által felvett jegyzőkönyvbe, mint közokiratba, majd a közhiteles okmány-nyilvántartásba hamis tényt rögzítettek. Már megkapta az új jogosítványát, amikor férfi 2023. február 14-én a Keszthelyi Járási Hivatal ügyfélszolgálatán ismeretlen okból megint vezetői engedélyt igényelt, ekkor azt állítva, hogy az előzőleg megkapott vezetői engedélye is elveszett. Ekkor is büntetőjogi felelőssége tudatában jelentette ki, hogy nyilatkozata a valóságnak mindenben megfelel. Egy hónapig örülhetett csak a két okmányának, mert a férfi vezette járművet 2023. március 14-én kora délután Zalaegerszegen, a Gyár utcában a rendőrök közúti ellenőrzésre megállították. Ekkor kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezette a gépkocsit, és tőle két jogosítványt is lefoglalták. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfival szemben közokirat-hamisítás, valamint az eltiltás hatálya alatt járművezetés miatt emelt vádat.