Ennek részleteit dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette. A történet vádlottakká lett főszereplői, egy 44 éves zalaegerszegi férfi és társa, egy a 30 éves, szintén egerszegi nő 2022. március 10-én éjfél körül személygépkocsival Zalaszentmihályra ment, hogy az általuk korábban kiszemelt telephelyről szerszámokat lopjanak el. Csukott, de be nem zárt kapu fogadta őket, így az autóval behajtottak az udvarra, és a telephelyi épület bejárati ajtaja előtt lévő, 30 ezer forintot érő Kraft márkájú aggregátort bepakolták a gépkocsijukba. Ezt követően az udvaron parkoló, be nem zárt kistehergépkocsiból további szerszámgépeket, Makita sarokcsiszolót, Bosch szintezőlézert, Metabo sarokcsiszolót, Einhell ütvefúrót, Bosch dekopírfűrészt, Dewalt sarokcsiszológépet, valamint négy fúrószárat is berakták a járműbe, majd távoztak a telephelyről. Az ellopott gépeket a férfi 60 ezer forintért ismeretlen személyeknek értékesítette. Az éjszakai látogatással okozott közel 160 ezer forint kár nem térült meg.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat a tolvajok ellen.