Csütörtökre virradóan megszűnt a gázszolgáltatás a közép-zalai kisvárosban, mert valaki a gázfogadó-telepen elzárta a kimenővezeték tolózárját.

A berendezést működtető E.GAS Gázelosztó Kft. ügyvezetője, Doma Géza érdeklődésünkre arról számolt be, hogy hajnali fél négy körül érkezett az első bejelentés hozzájuk, miszerint nincs gáz a városban. A készenlétet adó kolléga, aki épp Pacsán lakik, és nála is megszűnt a gázszolgáltatás, kiment a 75-ös út közelében, a település nyugati határában álló fogadóállomáshoz, ahol működő berendezéseket talált, emiatt nem jelzett a távfelügyeleti rendszer. Aztán kiderült, hogy a kimenő vezeték tolózárját zárta el valaki, ezzel 430 fogyasztónál szüntetve meg a szolgáltatást. A tettes a kerítés hátsó oldalát egy négyzetméteren kivágta, így jutott be a területre, és fért hozzá a tolózárhoz.

Az ügyvezető úgy véli, hozzáértő személy lehetett az elkövető, mert nem a bejövő vezetéket zárta el, akkor ugyanis nagyon rövid időn belül jelzett volna a távfelügyeleti rendszer, míg a kimenőnél ez nem következett be. Igaz, az utóbbit egyszerűbb is volt elzárni. Munkatársaik reggeltől a települést járják, és segítenek a gázkészülékek visszakapcsolásában, ahol erre szükség van, fűzte hozzá.

Doma Géza azt is elmondta, hogy a történtekre tekintettel feljelentést tettek a rendőrségen, közérdekű üzem működésének megzavarása miatt.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást, közölte érdeklődésünkre Cséber Benjamin főhadnagy, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtó referense. .

Kelemen Tamás polgármester felháborodásának adott hangot az eset kapcsán, amit közönséges szabotázsnak nevezett.