Hétköznapi standnak látszott annak a piaci árusnak a pavilonja, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a nyíregyházai vásárban füleltek le. A legális áruk között megközelítőleg kilencszáz hamis világmárkájú terméket rejtegettek. A NAV Bevetési Igazgatóság közlése szerint a pénzügyőrök a piac portékáit nézték végig, amikor egy távol-keleti árus standjára felfigyeltek. A pulton kiterített, beárazott termékek csupán "fedőáruk" voltak, mert az asztal mögött és alatt közel kilencszáz pár „feketecipőt” bújtattak. Adidas és Nike feliratú sportcipőket, gyermek lábbeliket, papucsokat, valamint bakancsokat találtak a pénzügyőrök. A világmárkák jogosulti képviselői is megvizsgálták a kínálatot, majd megállapították, hogy azok egytől egyig gyenge minőségű hamisítványok, amiket a védjegyek tulajdonosainak engedélye nélkül hoztak forgalomba.

A pénzügyőrök az összesen 862 pár hamis lábbelit lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak.

A hatóság arra figyelmeztet, hogy az ünnepek közeledtével egyre többször bukkannak fel hamis áruk a piacon. A testünkkel közvetlenül kapcsolatba kerülő anyagok (ruházati cikkek, lábbelik, mosószer, sminktermékek, parfümök) akár veszélyes összetevőket is tartalmazhatnak. A hamis termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségügyi és minőségi kockázatot is jelentenek.