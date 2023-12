Az egerszegi törvényszéken dr. Gergye Tamás bíró által hozott ítélet szerint dr. V. György büntetése 2 év, végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett börtön és 100 napi tétel, azaz 10 millió forint pénzbüntetés, valamint az orvosi foglalkozás gyakorlásától 5 évre való eltiltás, illetve 1 450 000 forint értékben vagyonelkobzás, míg a bűnsegédi közreműködéssel vádolt asszisztense, K. J. Józsefné büntetése 1 év börtön, de végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztve.

A megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályát 2010-től vezető dr. V. György az önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettében marasztaltatott el. Történt ugyanis, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályai 2021 elejétől megváltoztak, és tiltottá vált a hálapénz elfogadása. Az orvos azonban ezt követően is a magánpáciensei egy részét munkahelyére rendelte be és ott látta el. A páciensekkel a telefonos egyeztetésben részt vett az orvos magánrendelésein asszisztenskedő nyugdíjas orvosírnok, K. J. Józsefné, aki egyébként nem is állt jogviszonyban a kórházzal.

Az orvos a kórházbeli vizsgálatokért pénzt kért és fogadott el, alkalmanként általában 15 ezer forintot. A páciensek egy része a vizsgálat után ezt kérés nélkül kifizette, aki rákérdezett a tarifára, annak az orvos megmondta az összeget, vagy közölte: a „szokásosat” kell fizetni. A pénz kezelésében 12 alkalommal az asszisztens is közreműködött, ezért rendszeres juttatást kapott az orvostól.

A vádirat 37 esetet sorolt fel, 1 450 000 forint értékben, hat esetnél nem volt megállapítható a pontos összeg. Akadt páciens, aki többször fizetett, egy édesanya pedig 80 ezer forintot adott az orvosnak szülés után. Ezzel az orvos megsértette az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt és nem volt engedélye arra, hogy a kórház eszközeit használja a magánbetegei ellátásához.

Az ügyészség az önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat. Ennek büntetési tétele 5-10 évig terjedő szabadságvesztés.

A múlt héten tartott előkészítő ülésen a vádlottak nem tettek vallomást, a bűnösségüket a vádiratban foglaltakkal egyezően beismerték és lemondtak a tárgyalásról való jogukról.

A 2021 előtti szabályoknak sem felelt meg az osztályvezető orvos gyakorlata, de azt követően már bűncselekménynek minősült, ám erről nem vett tudomást, fogalmazott az ítélet indoklásban dr. Gergye Tamás bíró.

Dr. V. György szembehelyezkedett a törvénnyel, pedig beosztása alapján kötelessége lett volna az előírások betartása, betartatása. Ennek ellenére úgy gondolta, nem lesz változás a hálapénzben a szigorítás után sem.

A bíró szólt arról is, hogy az orvos magatartása miatt 2021 márciusában a Nemzeti Védelmi Szolgálat előkészítő eljárást indított, majd májusban elrendelték a nyomozást, ami októberig tartott. Az ez idő alatt történtek képezték a vád alapját. Az eljárás törvényes volt, de a hatóság előbb is felléphetett volna, emelte ki. Azon is el lehet gondolkodni, hogy 2021 előtt miként alakulhatott ki a kórházban az a gyakorlat, aminek aztán a büntetőeljárás vetett véget, tette hozzá.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész fellebbezett a döntés ellen a bűnszövetségben történt elkövetés megállapítása érdekében, valamint dr. V. György esetében a büntetés végrehajtására. Az orvos és védője is fellebbezett a pénzbüntetés napi tételének mérséklésére, illetve hogy az eltiltás csak a szülész-nőgyász foglalkozásra vonatkozzon. K. J. Józsefné és védője az ítéletet tudomásul vette.

Az ügyben másodfokon a Pécsi Ítélőtábla hoz döntést.