A zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola több osztálya is pályaorientációs nap keretében látogathatott el a városi rendőrkapitányság épületébe.

A gyerekek közelebbről is szemügyre vehették a rendőrök által használt felszereléseket, beülhettek a rendőrautókba, de benézhettek a kapitányság olyan rejtett zugaiba is, mint az irattár. Végül, de nem utolsó sorban barátságot köthettek Corával, a robbanószer-kereső kutyával is, aki pár jutalomfalatért és simogatásért cserébe örömmel tartott számukra bemutatót.

A mozgalmas délelőtt végére többen kézfeltartással jelezték, úgy döntöttek, ha felnőnek, ők is rendőrök szeretnének lenni.

(Forrás: police.hu)