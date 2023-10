Magánszemély és autószerviz is lebukott hamis autódiagnosztikai eszközökkel, illegális szoftverekkel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatója szerint olyan internetes hirdetésre figyeltek fel a pénzügyőrök, amely jóval a piaci ár alatt kínálta a különféle autódiagnosztikai eszközöket. A vizsgálat próbavásárlással kezdődött, az adóellenőrök ötvenezer forintért rendeltek egy eszközt. A megrendelt terméket az átvétel után a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdonvédelmi Szakmai Egyesületének (JAF) szakértőjével vizsgáltatták meg, ő pedig igazolta az eszköz illegális voltát. Ezt követően az eladó férfi lakásán tartottak kutatást a pénzügyőrök, és közel kilencven darab hamis autódiagnosztikai eszközt találtak.

Hasonló ellenőrzésbe bukott bele egy autószerviz tulajdonosa, amikor a pénzügyőrök a JAF szakértőjével alaposan szemügyre vették miskolci műhelyét. A cég tulajdonosa húsznál több illegális szoftverrel dolgozott.

A két tettes 130 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, ezért tőlük a pénzügyőrök az illegális termékeket lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése, valamint szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást ellenük.

A hatósági közlés szerint a hamisított autódiagnosztikai eszközök kiszűrése a piacról rendkívül fontos, hiszen évente több százmillió forint kárt okoznak a jogtulajdonosoknak. A kockázatok csökkentése és a piactisztítás érdekében a NAV a JAF munkatársaival közösen folyamatosan ellenőrzi és a jövőben is vizsgálja a diagnosztikai eszközöket és szoftvereket forgalmazókat. Arra is felhívják a figyelmet, hogy aki kétes eredetű helyről vásárol, az nem csupán önmagát veszélyezteti, hanem másokat is bajba sodorhat. A hamisított autódiagnosztikai eszközök használata – ellenőrizetlen pontosságuk, esetleges értéktorzításuk miatt – a járműveknél téves beállításokhoz vezethet, így alkalmazásuk közvetve a közlekedésbiztonságra is fokozott kockázatot jelenthet!