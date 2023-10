Hamis állatútlevelekkel próbált öt kölyökkutyát Németországba juttatni egy román nő, akinek autóját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai Komárom-Esztergomban ellenőrizték. A NAV Bevetési Igazgatóság közlése szerint Moldovából Németországba tartott az a román autós, akit az M1-es autópálya Concó pihenőjébe kísértek ki a pénzügyőrök rutinellenőrzésre. Az autó csomagterében, két rozsdás ketrecben öt golden retriever jellegű kutya utazott. A pénzügyőrök ellenőrizték az állatok szállítására és utazására vonatkozó szabályokat, amelyen a kisállatútlevelek hamar fennakadtak. Jól látható volt ugyanis, hogy azok vélhetően színes nyomtatóval készülhettek házilag. Az is látható volt, hogy az útlevél szerint felnőtt korú kutyák még igencsak kölykök, amit a későbbi állatorvosi vizsgálat is igazolt.

Az egyenruhások értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az ebeknek oltásuk, chipjük és eredeti okmányuk sincs. A hamis papírokat lefoglalta és

az állatok utazását megtiltotta. A sofőr egyedül utazott tovább, egy hazai alapítvány pedig befogadta a kölyköket.

A Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei Nyugat-Magyarországon 2023-ben 32 kölyökkutya kereskedelmét hiúsították meg. Az elmúlt évben lovat, fenyőrigót, tengelic madarat és

macskákat is találtak már szolgálat közben a járőreik.

A kutyákat alapítvány fogadta be

Fotó: NAV