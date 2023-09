Több országon átnyúló, magyar „családi vállalkozás" csalárd tevékenységét buktatták meg a pénzügyőrök. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint a tettesek jó minőségű, bár a gyártónál selejtként kezelt mosószerkapszulákat csomagoltattak újra megváltozott munkaképességű személyekkel, hamisított dobozokba. A több ezer tonna mosószert IBC-tartályokban tárolták oly módon, hogy a kapszulákat a saját töltőfolyadékukban áztatták, majd azok lecsöpögtetésüket követően lettek alkalmasak arra, hogy kiporciózhassák őket. Ehhez a jogtulajdonos azonban nem járult hozzá. A „vállalkozók” saját dizájnú dobozt terveztettek, amely a megtévesztésig hasonlít a mosószer tényleges gyártója által használt csomagolásra és védjegyre, ezzel pedig megtévesztették a vásárlókat. Ezen túlmenően a kapszulák a vásárlók egészségére is veszélyesek lehetnek: az átcsomagolás során egyéb vegyi anyaggal szennyeződhetnek, összeragadhatnak, valamint szétszedéskor a belőlük bőrre kerülő folyadék irritációt és egyéb kellemetlen reakciót okozhat.

A NAV munkatársai közel húsz helyszínen tartottak kutatásokat, foglaltak le bűnjeleket, többek között megjelentek a mosószerraktárakban, a könyvelőnél, és még a csomagolást tervező grafikusnál is. Az egyik lakásban a nyomozók horgára akadt egy másfél éve a törvény és a hatóságok elől bujkáló körözött nő is, aki nem kezdte meg rá kiszabott, letöltendő büntetését költségvetési csalás elkövetése miatt. A nőt a pénzügyőrök átadták a rendőrségnek, azóta már jogerős büntetését tölti.

Az okozott vagyoni hátrány meghaladja 200 millió forintot, a kapszulák forgalmi értéke eléri a 270 millió forintot. A kapszulák mennyisége alapján, azok nagyobb városnyi ember mosószer igényét fedezték volna. Az elkövetők felelősségre vonását kezdeményezték az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt.

Hatalmas tartályokban áztatták kapszulákat. Fotó: NAV