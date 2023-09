Illegálisan szerzett és feldolgozott dohánylevelekkel buktak meg azok az ügyeskedők, akik pénzügyőrökkel találkoztak Kékcse és Rétközberencs közelében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága közlése szerint a dohánybetakarítási időszakban a pénzügyőrök folyamatosan ellenőrzik a termőterületeket, hogy megakadályozzák a dohánylevelek feketepiacra jutását. Ilyen alkalommal figyeltek fel Kisvárda közelében a járőrök két ember férfira, akik a dohányszárítók felé gyalogoltak. A pénzügyőrök kérdésére a férfiak azt állították, hogy ajándékba kapott dinnyékért mennek a termőföldre, de az egyenruhások tudták, hogy arrafelé nem termelnek dinnyét. Gyorsan kiderült, hogy „levéltörőkbe” botlottak, ezért felkeresték a két férfi lakóhelyét is, ahol az ellenőrzésekor több kilónyi dohányt találtak az egyenruhások, a növények feldolgozásának különböző stádiumában. A pénzügyőrök észrevették az aggódó szomszédot, aki árgus szemekkel követte az eseményeket, ezért hozzá is betértek, átvizsgálták a 26 éves nő lakását is, ahol vágógépet, mérleget, 38 kilogramm fogyasztási dohányt és 7,6 kilogramm szárított dohánylevelet találtak.

A pénzügyőrök jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást, a csaknem ötmillió forint értékű dohányterméket lefoglalták.

Több kilónyi dohányterméket találtak az egyenruhások,

Fotó: NAV