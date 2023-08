Ezek közül sok nem okoz kárt, de néhány igen súlyos balesetet eredményezhet. Tavaly nyáron egy lakóház teteje gyulladt ki Molnáriban, Gyenesdiáson pedig a kéményt döntötte le a ház tetejére a villám. Néhány éve félezer szalmabála vált lángok martalékává Pusztamagyaródon. A tüzet itt is villámcsapás okozta, írja a katasztrofavedelem.hu.

A forró meleg nyári napoknak jellemzően viharos időjárás vet véget, így a mostani jó időt is várhatóan villámlásokkal tarkított zivatarok zárják majd. A villámcsapás nemcsak az épületeket és a tárgyakat károsíthatja, hanem az embereket is. Közvetlenül vagy közvetve okozhat égési sérüléseket, szívritmuszavarokat, légzési nehézségeket, halláskárosodást vagy akár halált is. A villámcsapás által létrehozott elektromos tér és indukció pedig tönkreteheti az elektromos berendezéseket és vezetékeket.

Hogyan kerülhetjük el ezeket a veszélyeket? Hogyan védhetjük meg magunkat és környezetünket a villámcsapástól? A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi tanácsokat adja:

Védekezés az épületekben

Telepítsünk villámhárító rendszert! A villámhárító rendszer biztonságosan levezeti a villám energiáját a földbe, megvédve az épületet, valamint a benne lévőket a villámcsapás közvetlen és közvetett hatásaitól. A rendszert szakember tervezi és kivitelezi, de rendszeresen felül is kell vizsgáltatni azt.

Használjunk túlfeszültség-védelmi eszközöket! A túlfeszültség-védelmi eszközök megvédik az elektromos berendezéseket és vezetékeket a villám által létrehozott elektromos tér és indukció hatásától. A túlfeszültség-védelmi eszközöket a villamos hálózatba kell beépíteni.

Húzzuk ki a konnektorból, vagy kapcsoljuk le berendezéseinket vagy a biztosítékot! Ha lehetséges, húzzuk ki a konnektorból, vagy kapcsoljuk le berendezéseinket vagy a biztosítékot, hogy megszakítsuk az áramellátást. Ez megakadályozza, hogy a villám által létrehozott elektromos indukció károsítsa azokat.

Maradjunk távol a vízvezetékektől, ajtótól, ablakoktól! Épületen belül maradjunk távol a vízvezetékektől, ajtótól, ablakoktól, ne használjuk a vezetékes telefont, a kézmosót, a zuhanyzót, a fürdőkádat. Ezek mind vezethetik az elektromosságot, és áramütést okozhatnak.

Húzzuk el a függönyöket! Ha a viharban véletlenül kitörne az üveg, a függöny megvéd a szétrepülő szilánkoktól.

Védekezés a szabadban

Tervezzük meg a tevékenységünket az időjárás jelentés alapján! Szabadban végzett tevékenységünket az aktuális időjárás jelentés ismeretében tervezzük meg úgy, hogy villámlás esetén vissza tudjunk vonulni egy közeli épületbe vagy egy teljesen zárt, felül is fémmel borított gépjárműbe. A járművön belül is maradjunk távol a fémes részektől.

Kerüljük a kiemelkedő tárgyakat, nyitott térségeket, vízfelületeket! Zivatar idején lehetőség szerint kerüljük a kiemelkedő tárgyak (oszlop, torony, fák, elektromos távvezeték), barlangbejáratok, nyitott térségek, illetve vízfelületek közelségét. Ezek mind vonzzák a villámot, és növelik a villámcsapás kockázatát.

Keressünk törmelékes kőzettel borított helyet magunknak! Magashegyi túránál keressünk törmelékes kőzettel borított helyet magunknak, üljünk le, zárjuk össze lábainkat és tegyük a fülünkre a kezünket (ezzel csökkentjük a halláskárosodás veszélyét). A törmelékes kőzet csökkenti az elektromos vezetést, és így a villámcsapás hatását.

Szóródjunk szét, és guggoljunk le! Közvetlenül a villámcsapás előtt sercegést vagy recsegést lehet hallani, és bőrünkön felállhat a szőr vagy bizsergést érzünk rajta. Ha ilyenkor csoportban vagyunk, szóródjunk szét, és guggoljunk le úgy, hogy az egyes emberek között legyen 4-5 méter távolság. Ilyenkor ha az egyik csoporttagot villámcsapás éri, a többiek segíthetnek rajta. Ne hasaljunk a földre! Nagyobb testfelületen könnyebben éri villámcsapás.

Várjunk 30 percet az utolsó villámcsapás után! Az utolsó, hallható villámcsapás után még várjunk harminc percet, és csak aztán folytassuk normál tevékenységünket. A vihar még nem ért véget, és bármikor jöhet újabb villámcsapás.

Segítségkérés

Hívjunk segítséget a 112-es számon! Ha baj van, úgy hívjunk segítséget a 112-es segélyhívó számon! A jelzésnél adjuk meg az alábbi információkat: