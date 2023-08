Figyelmetlenség miatt sérültek meg kerékpárosok, a baleset kapcsán a rendőrség néhány jó tanácsot is megfogalmazott. Mint közleményükben írják, az utóbbi napok időjárása miatt strandolás helyett többen választják kikapcsolódásukhoz eszközként a biciklit a Balaton körüli tájak felfedezéséhez. A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételei ugyan adottak a tó körül és a vármegye nagyobb településein is, mégis folyamatosan fel kell hívnunk a figyelmet a közlekedési ismeretek elsajátításának fontosságára és azok alkalmazására. A kétkerekűvel közlekedőket érintő balesetekre jellemző, hogy szinte minden alkalommal személyi sérüléssel járnak, s ezek gyakran súlyos kimenetelűek. Mindezek oka jellemzően a figyelmetlenség, óvatlanság, de van, hogy az elsőbbségi szabályok megszegése vagy a sebesség helytelen megválasztása idézi elő a balesetet. Ez történt minap is, amikor szüleivel biciklizett Balatonederics irányából Balatongyörök felé egy gyermek a kerékpárúton, azonban nem jobbra tartva haladt, emiatt a szemből érkező biciklisnek a jobb oldali, füves részre kellett letérnie, ahol elesett. Az őt követő felesége még meg tudott állni ugyan, hogy elkerülje az ütközést, de a mögötte nem megfelelő követési távolságot tartó fiatal nő már nekihajtott. A baleset következtében a két nő sérült meg könnyebben, őket a mentők látták el.

A balesetek megelőzése érdekében, kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsokat! Elindulás előtt nézzék át a kerékpárt, valamint ellenőrizzék alkalmasságát a közlekedésre! Kanyarodás előtt minden esetben győződjenek meg hátratekintéssel a manőver veszélytelenségéről, és jelezzék kanyarodási szándékukat! Mindig tartsák be az elsőbbségi szabályokat, és győződjenek meg arról is, hogy azt megkapták-e! Tartsanak megfelelő oldaltávolságot a másik járműtől! Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között világítsák ki a biciklit, és lakott területen kívül viseljenek fényvisszaverő ruhát!

Forgalmas kerékpárúton hasznos a biciklissisak használata, hiszen megnövekedett forgalomra és szemből érkezőkre is számítani kell. Kerékpározás közben is fogyasszanak elegendő folyadékot, de alkoholmenteset!