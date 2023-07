A kataszrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy az első és legfontosabb, hogy éjszakára, ha tehetjük, semmilyen olyan elektromos eszközt ne hagyjunk töltőn, ami felett nincs kontrollunk, vagy éppen ráér akkor is töltődni, mikor ébren vagyunk. Éjszaka kevésbé vagyunk aktívak, egy esetleges elektromos hiba miatt keletkező tüzet lehet, későn veszünk észre, vagy egyáltalán nem. Ezért érdemes elkerülni az ilyen tevékenységet, vagy ha mégis töltjük az adott eszközünket, érdemes egy füstérzékelő készülékkel ellátni a helyiséget ott, ahol ezt a tevékenységet végezzük. Az életmentő készülék ugyanis hangos akusztikus jellel figyelmeztet a bajra, még abban a fázisban, amikor mi is – testi épségünk kockáztatása nélkül – el tudjuk oltani a kezdeti tüzet.

Gondosan ügyeljünk azokra is a gyúlékony anyagokra, eszközökre (gázpalack, festékek, benzin, olaj), amik tűzveszélyesek! Ezeknek a legjobb az, ha külön kis helyiséget alakítunk ki, lehetőség szerint távol a nagyobb értékű ingóságainktól. Általános tapasztalat, hogy több családi háznál is a garázsként funkcionáló melléképületben műhelyt is kialakítanak a tulajdonosok, emiatt azonban nagyobb odafigyelést igényelnek az ott végzett tevékenységek, így például a hegesztés, vagy a vágókorong használata. Fontos, hogy ezeken a helyszíneken benzines palackokat, olajat és gyúlékony anyagokat tárolni fokozottan veszélyes! Egy kisebb melléképületből kiinduló tűz nagy károkat tud okozni, hiszen ha családi házzal egybeépített, akkor fennáll a lehetősége, hogy arra is átterjednek a lángok.

Emellett ügyeljünk arra, hogy az ilyen helyiségekben végzett elektromos bekötéseket és egyéb, villamossághoz kapcsolódó technikai műveleteket mindig szakemberrel végeztessük! Nem egy esetben fordult elő, hogy egy rosszul bekötött vezeték miatt egy egész ingatlan a lángok martalékává vált! Amennyiben melléképületben található kazánunk, azt minden évben legalább egyszer vizsgáltassuk át szakemberrel!

Igaz, jogszabály nem írja elő, hogy otthon kötelező lenne bármilyen tűzoltó-készüléket tartani, azonban ezek jelenléte sok esetben több ezres, vagy akár milliós kártol menti meg a lakosokat! A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság erősen ajánlja, hogy ha tehetjük, szerezzünk be egy porral oltó, vagy gázzal, habbal oltó készüléket. Amennyiben ilyen eszközzel rendelkezünk otthon, sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk ingóságainkat!

A 112-es segélyhívó számon pedig mindenképpen tegyünk bejelentést!