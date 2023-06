A szén-monoxid nyáron is valós veszélyt jelentZalaegerszeg Sokan csodálkozva fogadják, hogy a mérgező gáz a nyári melegben is potenciális veszélyt jelent. Pedig a jelenség nem köthető csak a téli fűtési szezonhoz, hiszen ilyenkor is nyílt égésterű berendezéseket, például fürdőszobai vízmelegítőt. A nagy melegben a kémények belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig néhol nem engedi kiáramolni az égésterméket. A „légdugó” miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid (CO) jöhet létre. A CO kialakulását minden olyan épületgépészeti megoldás elősegítheti, amely megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását. Ilyen lehet a páraelszívó, a mobil klíma. A megelőzés érdekében az új ablakokba szereltessünk légbevezetőt, nem elegendő, ha néha kiszellőztetünk. A legbiztosabb megoldást az állandó és automatikus légbevezetés jelenti. A nyílt lánggal működő vízmelegítőt évente egyszer ellenőriztessük szakemberrel, átalakításnál pedig ne szüntessük meg a fürdőszobai szellőzőnyílásokat. A kéményseprők a fűtési szezonon kívüli is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő rövidebb. Rengeteg tévhit a mérgező gázról, ami évente sok ember haláláért felelős hazánkban. A CO színtelen és szagtalan gáz, amit emberi érzékszervek nem észlelnek. Megjelenése zárt térben tüneteket produkál: fejfájás, hányinger, rosszullét, legrosszabb esetben eszméletvesztés, oxigénhiány, így akár halálos kimenetelű is lehet! Ezt a mérgező gázt a háziállatok sem érzik meg! Tévhit az is, hogy elég egyszer-kétszer kiszellőztetni a lakást ott, ahol nyílt égésterű gázkészülék üzemel. Télen nyilván nem szellőztetünk tízpercenként. A nyílt égésterű készülékeknek viszont folyamatos levegő utánpótlásra van szükségük és a helyiség levegőjét használják. Ezt legegyszerűbb pótolni, ha résszellőzőket építtetünk be nyílászáróinkba. A meglévő szellőzőket – például régi ingatlanoknál – pedig ne takarjuk le! Biztonságunk érdekben szereljünk fel szén-monoxid-érzékelőt.