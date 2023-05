A nyomozás adatai szerint egy 48 éves helyi férfi 2022. szeptember 22-én az éjszakai órákban felhasította egy zalaegerszegi presszó teraszhelységének takaróponyváját, hogy oda bejutva szeszes italokat lopjon el. Itt nem járt sikerrel, tettével azonban több százezer forintos kárt okozott. Következő éjszaka egy élelmiszerboltot szemelt ki magának, betörte annak üvegajtaját, majd onnan készpénzzel és különböző értékekkel távozott. Két nap múlva egy dohánybolt következett, itt is betörte az ajtóüveget, a kasszából készpénzt, valamint dohánytermékeket vitt magával. Ezen az éjszakán még egy pékségbe is bement, készpénzt, italt és még egy adománygyűjtő dobozt is magával vitt.

A nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították, elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, akit három rendbeli dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett elkövetése, valamint egy rendbeli kísérlet miatt gyanúsítottként hallgattak ki.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság a helyi lakossal szemben folytatott nyomozást a napokban befejezte és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal továbbította a járási ügyészség részére – közölte a police.hu.