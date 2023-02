A nemrég vádemelésig jutott történet részleteiről dr. Pirger Csaba főügyészségi sajtószóvivő adott tájékoztatást. E szerint a 64 éves hajléktalan férfi 2020. január 9-én megjelent Zalakaroson egy Termál utcai szállodában. Két hónapra, 2020. március 10-ig foglalt szobát félpanziós ellátással, miközben mindössze havi 27 ezer forint bevétele származott állami támogatásból, és semmilyen más jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkezett. Bejelentkezésekor a bankszámlája 49 ezer forintot mutatott. A szállás viszont heti 60 ezer forintba került, és a fogyasztást külön kellett fizetni. Miután elfoglalta szobáját, igénybe vette a szálloda szolgáltatásait is, mindezekért az első hét végéig csupán 35 ezer forintot fizetett ki, de ez nem fedezte az addigi tartózkodását. A következő heti díjfizetés január 24-én lett volna esedékes, amire két nappal korábban figyelmeztették is. A férfi megígérete a számla kiegyenlítését, majd január 24-én még megreggelizett, aztán titokban, fizetés nélkül távozott, hátrahagyva a 113 500 forintos számláját. A férfi később is ez összeütközésbe került a törvénnyel, 2022. február 8-án délután Nagykanizsán egy Kalmár utcai boltban a polcról fél liter vodkát emelt le, levette az áruvédelmi eszközt róla, az üveget a ruhájába rejtette, és megpróbált távozni az üzletből. Ténykedését azonban a biztonsági őr a kamerán keresztül mindvégig nyomon követte, ezért az áruház előterében feltartóztatta, és a vodkát visszavette tőle.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség lopás kísérlete és csalás miatt emelt vádat a hajléktalan férfi ellen.