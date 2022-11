November 23-án este érkezett jelzés a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére, miszerint szén-monoxid-mérgezés történhetett egy zalakomári családi ház fürdőszobájában, miután az ott tartózkodó személy rosszul lett. A helyszínre siető zalakarosi hivatásos tűzoltók még nyitott nyílászárók mellett is nagy mennyiségben mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. A fürdőszobában egyébként egy nyílt égésterű gázkészülék (vízmelegítő) üzemelt. Az ingatlanban nem volt szén-monoxid-érzékelő, pedig az ilyen jellegű esetek a készülékkel könnyen elkerülhetők lennének. Zalában eddig közel negyven helyszínen mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét a tűzoltók, ám most először olyan lakásban, ahol nem volt érzékelő. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbra is azt kéri a lakosságtól, hogy szerezzen be egy ilyen érzékelőt, hiszen ez adott esetben életet ment!

Ez az eset ismét bebizonyította, hogy az érzékelők rendkívül fontosak, hiszen idejekorán, hangos akusztikus jellel hívják fel a tulajdonosok figyelmét a problémára, akkor, amikor még ki tudunk menekülni egy szén-monoxiddal érintett ingatlanból, vagy ki tudjuk nyitni az ablakot, és kiszellőztetünk. Ott, ahol nincs, akár nagyobb baj is történhet!

Köztudott, hogy

a szén-monoxid a lakás légterébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet.

a nem megfelelően működő kéményből az égéstermék visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből akár közvetlenül is juthat a lakótérbe.

a nyílt égésterű és kéménybe nem kötött, valamint a nyílt égésterű és kéménybe kötött gázkészülékek működésük során a helyiség levegőjét használják.

e készülékek számára működésük időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az égéshez szükséges levegő utánpótlását, ami a modern, fokozott légzárású nyílászárók esetén csak megfelelően kiszámított méretű, le nem zárt szellőztetőfelülettel oldható meg. Erről azonban nagyon sokan megfeledkeznek, így sodorva veszélybe magukat!

nem elég csak szellőztetni, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba, ajtókba.

a szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni!

bármelyik készülékünk meghibásodhat, ha új, ha régi!

évente legalább egyszer, de ha szükségét érezzük, inkább többször vizsgáltassuk meg berendezéseinket szakemberrel!

Fontos tudni tovább, hogy kéményt engedély nélkül üzembe helyezni tilos! Ha tehát új kéményt létesítenek, vagy a régit javítják, felújítják, esetleg átalakítják, az csak akkor vehető használatba, ha azt kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton látta és engedélyezte. Ez minden égéstermék-elvezetőre, még egy vaskályha falon kivezetett csövére is érvényes! Egy nem megfelelően működő, házilag összetákolt kémény életveszélyes lehet, hiszen amellett, hogy a szén-monoxid is megjelenhet potenciális veszélyforrásként, akár egy teljes ingatlanunkat megsemmisítő lakástűz is kialakulhat! Fontos, hogy éljünk a magánszemélyek részére ingyenes kéményseprés lehetőségével a 1818-as telefonszám 9-es, majd 1-es mellékénel tárcsázásával, vagy a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon rendeljük meg a szolgáltatást!

Baj esetén azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot és kérni kell a tűzoltók segítségét!

Aki bizonytalan a készülékek vásárlását illetően, annak a katasztrófavédelem segít, hiszen a bevizsgált, jó minőségű szén-monoxid-érzékelők listája a katasztrófavédelem honlapján itt található.