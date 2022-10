A nemzeti kormányoknak és az EU-nak szóló mintegy 40 ajánlás között az ETSC biztonságos kerékpáros és gyalogos iskolába vezető útvonalakat szorgalmaz. Az új tanulmány szerint mindössze hét európai ország számolt be arról, hogy kötelezően alacsonyabb sebességkorlátozást vezettek be az iskolák környékén.

Az ETSC szerint a gyermekintézmények körüli utakat, valamint a sok kerékpárost és gyalogost befogadó városi területeken 30 km/h sebességre és alacsony forgalomra kellene tervezni. Ezeken az utakon az alapértelmezett sebességkorlátozásnak 30 km/h-nak kellene lennie még ott is, ahol ezek a tervezési kritériumok még nem teljesülnek, és az ETSC felszólítja az EU-t, hogy ezt hivatalos ajánlássá tegye.

Annak ellenére, hogy az elmúlt években jelentős előrelépések történtek az autók biztonsága terén, a közúti gyermekhalálozások közel felében az autóban utazó gyermek az áldozat. Csak korlátozott adatok állnak rendelkezésre a gyermek-biztonsági ülések helyes használatáról az EU-ban, de a tanulmányok szerint a helytelen használat továbbra is jelentős probléma. 2024. szeptember 1-jétől az EU piacán csak olyan gyermeküléseket lehet majd értékesíteni, amelyek megfelelnek az új, R129-es ENSZ-szabványnak. Ezek az ülések kialakításuknál fogva biztonságosabbak, és csak ISOFIX-rendszerrel szerelhetők fel, ami csökkenti a helytelen beszerelés kockázatát. Az ISOFIX-rögzítési pontok felszerelése 2014 óta kötelező az új autókon az EU-ban. Az ETSC szerint a biztonságosabb, hátrafelé néző üléseket a lehető leghosszabb ideig, lehetőleg a gyermek négyéves koráig kötelezővé kell tenni. A gyermeküléseket kedvezményes adókulcs alá kellene vonni.

Mivel az Európai Unió idén felülvizsgálja a vezetői engedélyekre vonatkozó szabályokat, az ETSC emellett kötelező elméleti és gyakorlati képzést, valamint gyakorlati vizsgát szorgalmaz az AM (moped) vezetői engedély megszerzéséhez. Az ETSC arra is figyelmeztet, hogy 16 európai országban már 14 vagy 15 évesen is vezethetnek a gyerekek mopedet, annak ellenére, hogy az EU-ban 16 év az ajánlott alsó korhatár. A 14 éves kor felett a közúti balesetekben elhunyt gyermekek 20 százaléka volt mopedező, túlnyomó többségük fiú. Az ETSC szerint az EU által ajánlott alsó korhatárt nem szabad csökkenteni egyetlen járműkategórában sem

Egy tanulmány szerint az egyes országok között is óriásiak a különbségek a gyermekek biztonsága terén. Romániában tízszer magasabb a közúti gyermekhalálozás aránya, mint Norvégiában, Cipruson és Svédországban. Ahol a gyermekek közúti halálozása viszonylag alacsony, ott a lakosság többi részének közúti halálozása is viszonylag alacsony, és fordítva. Ahol ez nem így van, ott ez részben azért lehet, mert ezekben az országokban a gyerekeket inkább kocsival viszik az iskolába és más tevékenységekre, minthogy egyedül, kerékpárral vagy gyalogosan utazhassanak oda.

Antonio Avenoso, az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: “ Egy gyermek közúti balesetben való elvesztése olyan tragédia, amelyet egyetlen családnak sem szabadna átélnie. Bár Európa egyes részein már kezd valósággá válni, hogy a legtöbb évben nulla gyermekhalálozás történik a közúti balesetekben, még hosszú út áll előttünk. Az elmúlt évek biztonsági előrelépései közül sokat a biztonságosabb autóknak köszönhetünk, de a gyermekek biztonságának megőrzése fémketrecekbe zárásával pirruszi győzelem. Ha azt akarjuk, hogy az egészséges, aktív gyermekekből egészséges, aktív felnőttek nőjenek fel, akkor másképp kell gondolkodnunk.

A városok biztonságossá tétele a gyermekek számára olyan egyszerű dolgokkal kezdődik, mint az alacsonyabb sebesség és az iskolai utcák. De ha komolyan gondoljuk, hogy csökkenteni akarjuk az évente tragikusan bekövetkező több száz gyermek halálát, akkor át kell alakítanunk a városi tereket is, hogy a gyermekeket elkülönítsük a gyorsan haladó járművektől, és teret adjunk nekik a játékra és a mozgásra – tette hozzá.