A csalás bűntette miatt indított nyomozás adatai szerint egy 69 éves zalaegerszegi férfi 2012-től kezdődően jogtalan haszonszerzés céljából több személyt is tévedésbe ejtett, amivel a sértetteknek az évek során több tízmillió forint kárt okozott.

A gyanúsított a bizalmát élvező személyeket különféle történetekkel verte át. Volt, hogy megvásárlásra ajánlott telket egy nő számára, amit végül az ügyintézés céljára átadott összegből a maga nevére vásárolt meg. Emellett többször szervezett jótékonysági összejöveteleket is, majd a felajánlásokból összegyűlt összeget megtartotta magának. Gyermekotthon lakóinak táboroztatása ürügyén is sikerült több millió forintot, valamint aranyékszereket is kicsalnia a segíteni vágyó áldozataitól.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság nyomozói a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt kihallgatták, a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az ügy iratait vádemelési javaslattal a napokban megküldték a Zalaegerszegi Járási Ügyészség részére – közölte a police.hu.