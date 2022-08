Az első történet vádlottá lett főszereplője, egy 1968-ban született gelsei férfi 2021. december 23-án a délelőtt faluja boltjában vásárolt, majd 11 óra körül haza indult erősen ittas állapotban. Amint az utcán ballagott, a házak kerítése mögül a kutyák megugatták, amitől dühbe gurult. Ordítozva szidalmazni kezdte az ebeket, majd a Rákóczi úton belerúgott az egyik ház kerítésének kiskapujába, aztán a helyéről leemelte, és az udvarban ugató kutya felé dobta. Ugyanígy tett egy Kossuth úti ház kikapujával is, leemelte, azt is az udvarba dobta. Folytatta útját, és másik Kossuth úti háznál a kerítés előtti betonhídon lévő fémlemezt felszedte, aztán azzal többször is ráütött a kapu felső részére.

A másik történet eseményei Pusztamagyaródon zajlottak 2022. április 17-én. Egy 1982-ben született férfi Söjtörön poharazgatással múlatta idejét aznap, aztán délután autó utasaként tért haza a falujába, ám a lakásánál derült ki, hogy a kulcsát a gépkocsiban hagyta. Ennyi elég volt, hogy elszabaduljanak az indulatai, mert amúgyis „felfokozott idegállapotban” volt annak okán, hogy összeveszett a barátnőjével. Az ittas, dühöngő férfi a Fő utcai bolt ajtaját megrugdosta, de kárt ezzel nem okozott. Ez után a bolt előtt álló két vércseresznye-díszfa törzsét kettétörte, egy fém szemétgyűjtőt pedig a tartóoszlopáról levert, amitől az edény behorpadt, a hulladékok kiborultak. A fák ketté törésével és a szeméttartó edény megrongálásával a önkormányzatnak 100 ezer forint kára keletkezett, ami az eljárásban nem térült meg.

Nemcsak férfi képesek megfeledkezni magukról. Ezt mutatja a napokban történt eset. Egy 36 éves ukrán nő üdülni érkezett hazánkban e hónap elején. Augusztus 4-én hajnalban a vonyarcvashegyi Magyar Tenger diszkóban töltötte idejét élettársával, és nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak. A leittasodott nő hajnalban a szórakozóhely biztonsági szolgálatát kezdte provokálni azzal, hogy a parkoló kivezető útját elállta, így akadályozva meg a vendégeket és az alkalmazottakat a távozásban. A nőt hiába szólították fel, hogy álljon odébb, mert ettől ingerültté vált, pofonnal válaszolt a kérésre, majd a kezében lévő borosüveg tartalmát ráöntötte, aztán hirtelen mozdulattal a borosüveggel nyaktájékon ütötte, majd kiabálni kezdett és leköpte azt a személyt, aki jobb belátásra akarta bírni. Mindezt többen is látták, egy férfi közbelépett, ekkor azonban a nő őt is megtámadta, a borosüveggel rácsapott a tarkójára. A férfi ekkor kiütötte a borosüveget a kezéből, mire a részeg nő megkarmolta és a ruhájába kapaszkodott, rángatta mindaddig, amíg a közelben tartózkodók le nem választották a férfiról.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint mindhárom esetben garázdaság miatt emeltek vádat az illetékes ügyészségek, illetve a pusztamagyaródi férfinak a rongálás miatt is felelnie kell.