Nem szűnik a hőség Zala megyében sem, a tartósan magas hőmérséklet pedig a szervezetünket is megviseli, és közlekedésbiztonsági szempontból is kockázatokat rejt.

A forróságban csökken a járművezetők koncentrációs képessége, tompul a figyelem, reakció idejük ezáltal megnő. A gyalogosok is jellemzően kevésbé néznek körül mielőtt az úttestre lépnek, vagy rosszul mérik fel a veszélyeket. Kánikulában jelentősen emelkedik a rosszullétek száma is. Mindezek mellé párosul, hogy a nyári hónapokban megnövekszik a közlekedésben résztvevők száma is, ami komoly veszélyforrást jelent, ezen kizárólag az odafigyelés, az óvatosság és a közlekedési szabályok betartása segíthet.

Sajnos szinte minden évben érkeznek hírek a hőségben figyelmetlenségből, vagy akár tudatosan rövid időre autóban hagyott gyermekekről, kisállatokról is. A könnyelműség azonban tragédiához is vezethet, ugyanis a zárt járművekben nagyon gyorsan az egekbe szökik a hőmérséklet, és ezen az se segít, ha néhány centiméterre leengedik az ablakokat. A kánikulában még a járművekben ülő felnőttek testhőmérséklete is gyorsan megnő, ezáltal felborulhat a folyadékháztartásuk, könnyen kiszáradnak, ami hőgutához, eszméletlenséghez és végül a halálhoz vezethet. A gyerekeknél ráadásul ez a folyamat sokkal gyorsabban zajlik, így veszélyesebb is, mint felnőtteknél.

A kockázatok ismeretével és néhány jó tanács megtartásával a közúti balesetek, szerencsétlenségek megelőzhetők.

Közlekedés során a legjobb prevenció minden esetben a KRESZ szabályok betartása.

Aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön volán mögé!

Ha feltétlenül szükséges elindulni, akkor vezessen mindig kipihenten és gyakrabban álljon meg felfrissülni!

Fogyasszon kellő mennyiségű folyadékot és mindig legyen a gépkocsiban hűtött ásványvíz vagy alkoholmentes üdítőital!

Tizenegy és tizenöt óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba.

Soha ne hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete.

Ha valaki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, akkor azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot – közölte a police.hu.