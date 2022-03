A közúti közlekedésben résztvevők közül a gyalogosok mellett a biciklivel közlekedők vannak a legvédtelenebb helyzetben, hiszen ha balesetet szenvednek, gyakorlatilag minden esetben megsérülhetnek.

A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a kerékpárosok nem mindig ismerik, illetve tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat, amit az is bizonyít, hogy az esetek jelentős részében a szabályszegő magatartás okozza a baleseteket.

A főbb szabálytalanságok közé tartozik, hogy sok bicikliző kerékpárútként használja a gyalogosoknak fenntartott járdát, amellyel veszélyeztetik a gyalogosokat és saját testi épségüket is. Jellemző továbbá az is, hogy alkoholfogyasztást követően biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotban ülnek a kétkerekűre, valamint, hogy figyelmen kívül hagyják a közúti jelzőtáblák, és jelzőlámpák utasításait, ahogy azt a videónk is szemlélteti; amiben egy Nagykanizsán szabálytalankodó kerékpáros látható, akivel szemben az egyenruhások 50 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. A rendőrség intézkedési kötelezettségének eleget téve, minden esetben szem előtt tartja, hogy az intézkedés nem cél, hanem egy eszköz - írja a police.hu.

A közlekedési balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a kerékpárosok is betartsák a közlekedési szabályokat, ezért a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet: