Társtettesként elkövetett csalás, valamint társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás miatt két vádlottat ítéltek 22-22 hónap, börtönben letöltendő szabadságvesztésre, ám végrehajtásában 2 évre felfüggesztve. Az ítéletet a vádlottak és védőik tudomásul vették, de az ügyész fellebbezést nyújtott be. Az ügyben az egerszegi törvényszéken kedden született jogerős ítélet, ami lényegében helybenhagyta a Nagykanizsai Járásbíróságon 2021. november 9-én az előkészítő ülésen meghozott elsőfokú döntést.



A történet Felsőrajk, illetve Pötréte térségében is területekkel rendelkező, 2017. márciustól működő vadásztársasághoz kötődik. A társaságnak tagja volt -mások mellett - két harmincas éveiben járó alsórajki, illetve nagykanizsai férfi, utóbbi ismeretséggel rendelkezett. Ausztriában is. Még az év nyarán Karintiába utaztak egy gímszarvasok vadaskerti tenyésztésével foglalkozó 38 éves osztrák férfihez, akivel megbeszélték, hogy értékes trófeával rendelkező gímszarvas bikát vásárolnak tőle, és ezt Magyarországra szállítják. Bár mindkét ország törvényei tiltják a nem természetes környezetben felnevelt gímszarvas vadászatát, a terv az volt, hogy a 9000 euróért megvásárolt állatot Magyarországon bérvadásszal lövetik ki, az ezért kapott bevételt pedig a vadásztársaság működtetésére fordítják. A bikát az osztrák férfi szállította Magyarországra, majd a vadászat előtt Alsórajkra, ahol egy melléképületben helyezték el. Közben a két zalai vadász felajánlotta egy vadászat szervezésével foglalkozó cég képviselőjének a kiváló trófeával bíró, általuk régóta megfigyelt bikát kilövésre, elhallgatva az eredetét.



A cég képviselője a helyszínen akarta bikát megtekinteni, erre azonban ott nem került sor, mondván egy vadőr figyeli távolabb az állatot, félő, hogy megriad, és elmegy. Ezért a kanizsai vadász csak fotót küldött a bikáról, azt állítva, hogy az vadkamerával a zalai társaság területén készült, miközben a felvételt az ausztriai szarvastelepen rögzítették. Ezek után a szervező közvetítésével érkezett Franciaországból két vendégvadász a trófeás vad kilövésére 2017. szeptember 3-án Zalakarosra. A vendégeket első alkalommal szeptember 4-én délután a társaság hivatásos vadásza, egy 40 éves felsőrajki férfi kísérte ki a területre, ám az első alkalommal nem mutatott nekik elejthető vadat. Másnap délután újra kiment a két francia vadász a Pötréte és Felsőrajk határában lévő területre, ahová addigra már kiszállította a hivatásos vadász és az osztrák tenyésztő az utóbbi által elkábított állatot. A földön fekvő gímszarvas bika ott megkapta az ellenszert, majd amikor ennek hatására lábra állt, az egyik francia vadász kilőtte. A két zalai vadásztársasági tag az elejtett gímszarvas 15,66 kilós trófeáját 2017. szeptember 11-én bírálatra bemutatta, ami alapján hamis tartalmú közokirat készült. Ezt követően a francia vendég kifizette a vadászat 35 ezer eurós, közel 11 millió forintos ellenértéket.



A bíróság döntött az eljárásban lefoglalt 35 ezer euró kiadásáról a francia vadász részére.



A vádlottakat egyetemlegesen kötelezte 343 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére, egyben döntött előzetes mentesítésükről is.



A kanizsai bíróság az átverésben közreműködő hivatásos vadászt és az osztrák férfit - III. és IV. rendű vádlott - 2021. február 9-én tárgyalás mellőzésével bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében marasztalta el és mindkettejükre 450 ezer forint, azaz 300 napi tétel pénzbüntetést szabott ki.