Az életmentő készülék ezúttal a fürdőszobában található két nyílt égésterű, fűtésre és vízmelegítésre használt eszköz közelében hívta fel a figyelmet a problémára. A helyszínre a gázszolgáltató szakembere is kiérkezett. Ahogy az eset is jelzi és bizonyítja: a CO veszély nem múlt el, és egy érzékelő mindig idejekorán figyelmeztet a bajra!

Kár lenne még azt hinni, hogy kifele megyünk a fűtési szezonból, hiszen az éjszakák továbbra is hidegek, hiába kezdődött el a meteorológiai tavasz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy továbbra is kiemelten ügyeljünk saját biztonságunkra, és szerezzünk be egy szén-monoxid-érzékelőt! Pár ezer forinton ne múljon emberi élet! - írja a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Érdemes továbbá odafigyelni arra, hogy

a nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők számára biztosítani kell a levegő-utánpótlást!

nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba, ajtókba!

a szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni!

amennyiben ilyen készülékek találhatók a lakásban, akkor oda erősen ajánlott egy szén-monoxid-érzékelő beszerzése! A berendezés idejekorán felismeri a problémát, és hangos akusztikus jellel és fényjelzéssel hívja fel a figyelmet a bajra!

amint megszólal az érzékelő, a lakást azonnal ki kell szellőztetni és el kell hagyni, valamint értesíteni kell a 112-es segélyhívó tárcsázásával a tűzoltókat!

A bevizsgált, jó minőségű szén-monoxid-érzékelők listája a katasztrófavédelem honlapján itt található.

Erősen ajánlják továbbá, hogy a lakosság éljen a kéményseprői szolgáltatás nyújtotta lehetőségekkel! Amennyiben valaki családi házban él, oda pedig nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet (cég, egyéni vállalkozó), akkor a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel! Az pedig, hogy ez a szakember egy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprője lesz, attól függ, melyik településen lakik az ember. Fontos tudni, hogy Zalában a megye egész területén a katasztrófavédelem végzi a kéményseprést!

Időpontot foglalni az interneten is lehet, a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon! Ha valaki nem szereti az internetes ügyintézést, megteheti telefonon is, keresse a kéményseprők ügyfélszolgálatát a 1818-as telefonszámon, ahol a telefonnak a 9-es, majd 1-es nyomógombját kell megnyomni.

Baj esetén pedig azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot, és kérni kell a tűzoltók segítségét!