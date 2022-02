Bánokszentgyörgyön, a Kossuth út egyik családi házának hátsó udvarában kommunális hulladék égett néhány négyzetméteren délelőtt. A tűz a közeli aljnövényzetre is átterjedt, ám mire a letenyei hivatásos tűzoltók kiérkeztek, a mintegy négyszáz négyzetmétert érintő tűz kialudt. A raj a még égő hulladékkupacot vízsugárral eloltotta. Délután ismét Bánokszentgyörgyre riasztották a letenyei és a nagykanizsai hivatásos tűzoltókat, mivel három hektáron égett a nádas a település Várföldei utcájában. Az egységek puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat. A tűzzel érintett területen egy farönk is beizzott, ezt a tűzoltók motorfűrésszel feldarabolták és eloltották. Szintén a délutáni órákban égett a száraz aljnövényzet Becsehelyen, az Imre hegyen, mintegy kétszáz négyzetméteren. Mire a riasztott nagykanizsai hivatásos és a letenyei önkéntes tűzoltók megérkeztek, a lángok egy akácost is elértek. A rajok vízsugárral és kéziszerszámokkal rövid idő alatt megfékezték a tüzet. Tegnap kora este pedig több ponton gyulladt meg az avar Pacsán, a Fő utca közelében. A város hivatásos tűzoltói a mintegy háromszáz négyzetméter kiterjedésű tüzet kéziszerszámokkal fékezték meg. Az esetek során személyi sérülés nem történt.

Ahogy a felsorolt esetek is jól mutatják, egyre több munkája van megyénk tűzoltóinak a szabadtéri tüzekkel kapcsolatban. Pedig a szabályok betartásával ezek az esetek megelőzhetők lennének! Érdemes észben tartani, hogy az ilyen jellegű esetek akár halálos kimenetelűek is lehetnek, tavaly Rédicsen tarlóégetés közben hunyt el egy ember!

Több évtizedes tapasztalat, hogy február utolsó hétvégéjén jelentősen emelkedik a gaz, avar és tarlótüzek száma. Inkább hagyjuk még száradni, vagy tároljuk száraz helyen az elégetésre szánt növényi hulladékot, mivel ezek többségükben még nedvesek, begyújtásuk pedig sűrű, az egészségre és a környezetre is káros füstképződéssel jár. A füst olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek hosszú távon jelentős egészségkárosító hatással jár, ahogy azt korábban több tanulmány is igazolta. Ezért ha tehetjük, gondolkodjunk alternatív megoldásokban és óvjuk egészségünket, környezetünket!

Fontos emellett észben tartani azt, hogy a tavaszias és száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöldhulladék-égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet! Ez a természeti és épített környezetet jelentősen veszélyezteti.

Éppen ezért ügyelni kell arra, hogy

történő égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, melyek világosan meghatározzák, hogy mikor és milyen időpontban lehet égetni. Kérjük, hogy aki belterületen égetni szeretne, az mindenképpen tájékozódjon az adott önkormányzatnál! ezek a rendeletek nem egységesek, önkormányzatonként eltérnek. Amennyiben egy település rendeletben nem szabályozza az égetést, úgy az adott helyen növényi hulladék égetése tilos!

tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak kell jelezni. ilyen égetés kizárólag növény-egészségügyi okokból történhet, vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható. Itt nem elegendő a szubjektív megítélés illetve pusztán a kényelmes megoldás választása.

ahol nem növény-egészségügyi ok áll a háttérben, vagy egyébként a növényi hulladék megsemmisítése más módon megoldható, ott komoly bírságot vonhat maga után ezek meggyújtása!

A napokban például Egeraracsán a lángra kapott aljnövényzet a közeli erdőséget veszélyeztette. A pacsai hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tüzet sikerült eloltani, még mielőtt elérte volna a fákat. A szabadtéren keletkező tüzek gyakori oka az eldobott égő cigarettacsikk. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében kiránduláson, túrázáskor a csikket ne dobják el, gyűjtsék össze megfelelő, nem éghető anyagú, hordozható tárolóban. Tábortüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad gyújtani, és csak akkor, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom. Célszerű indulás előtt tájékozódni arról, hogy van-e tűzgyújtási tilalom.

Mikor járunk el jól az égetésnél? Akkor, ha

mindig száraz a növényi hulladék, amelyet meggyújtunk!

a tűzbe egyéb anyagot, például kommunális hulladékot, autógumit nem dobunk!

biztonságos távolságot tartunk a környező értékektől (épületek, építmények, erdők, fásítások, nádas stb.) !

ismerjük az adott település égetési szabályzatát!

a tüzet soha nem hagyjuk őrizetlenül!

tartunk az égetés közelében megfelelő mennyiségű oltóanyagot (víz, homok, adott esetben tűzoltó készülék)!

gondoskodunk a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla)!

feltámadó szelet tapasztalunk, azonnal eloltjuk a tüzet!

Az a személy, aki az érvényben lévő szabályokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal és környezetvédelmi bírsággal is sújtható! Ez – az okozott károk megtérítésén túl és az előidézett károk mértékétől függően - húszezertől hárommillió forintig is terjedhet! Javasoljuk, hogy aki ezt el szeretné kerülni, az egyrészt tájékozódjon, másrészt gondolkodjon alternatív megoldásokban, így például a zöldhulladék elszállításában, elszállíttatásában, vagy komposztálásában.

Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon.

Forrás: KATVÉD