Mint írják, a 44 éves férfi 2019-ben az interneten kezdett közeledni az akkor még csak 13 éves fiúhoz. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessen hozzá, lelkileg és pénzzel is támogatta az áldozatot, ám ez nem volt elég. A pedofil fél évvel később megismerkedett a gyerek anyjával is, akivel összejöttek, de ezt a viszonyt is csak arra használta, hogy látszólagos apa-fiú viszonyt alakítson ki. Nemsokára össze is költöztek, a gyermeket pedig annyira megbabonázta, hogy szinte nem is törődött az anyjával, ezt kihasználva vette rá szexuális cselekményekre a férfi.

A férfi és a gyerek édesanyja közti kapcsolat ugyanakkor megromlott, gyakran tettlegességig fajuló vitáik voltak. Mindennek a kisfiú is szem- és fültanúja volt, a férfi gyakran fenyegetőzött öngyilkossággal, valamint azzal, hogy elveszi a gyermeket az anyjától. Ekkor már az anya is tudott róla mi folyik a férfi és fia közt, nem tett semmit a helyzet ellen.

Az ügyészség mindkét felnőttel szemben vádat emelt, a Veszprém megyei férfinak szexuális kényszerítés és kiskorú veszélyeztetése miatt, a nőnek pedig kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie. Mindkettőjükkel szemben börtönbüntetést javasoltak a bíróságnak azzal a javaslattal, hogy az anyának a büntetését függesszék fel.