A másik, többszörös visszaesőnek minősülő 55 éves zalaegerszegi férfi viszont rendszeresen kereste a lehetőséget a lopásra. Módszere sajátosnak mondható, zalaegerszegi, illetve szombathelyi áruház, plaza női mosdóhelyiségébe ment be, elbújt az egyik fülkében. Megvárta, amíg a szomszédjába betért valaki, és a csomagját felakasztotta fogasra, majd kihasználva, hogy áldozata másra figyelt, elemelte a táskáját. Megesett, hogy másfél órát várt lesben. Ez év májusában három alkalommal járt szerencsével és jutott 200 ezer forinthoz, további 100 ezret meg akkor szerzett, amikor mozgássérültek mosdójában felejtett _ személyes iratokat is rejtő _ tárcát vett magához. A pénzt kiemelte, a tárcát a szemetesbe dobta. Egy egerszegi sportboltban is a bevált módszerrel akart lopni, az egyik próbafülkében várt lesben, de felfigyeltek rá, szóltak a biztonsági szolgálatnak, és innen a rendőrök vitték el a férfit. Próbálkozott bolti lopással is, kétszer sikerrel járt, egyszer menekülésre kényszerült és közben eldobta lopott holmikat.