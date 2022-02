A Köpönyeg előrejelzése szerint a délelőtti órákban 7-9 körüli hőmérséklet várható, helyenként egy kis eső is előfordulhat. Délután már kisebb az esély a csapadékra, s a hőmérő higanyszála is magasabbra kúszhat: akár 12 fok is lehet. Élénk marad a légmozgás. Front nem terheli szervezetünket.