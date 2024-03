A West Hungary Textil Kft.-t Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért Díjban részesítik, amit csütörtökön, a város legnagyobb adózói köszöntésén adnak át, mondta el a polgármester jövetele indokaként. Kiemelte, a 29 éve működő vállalkozás négymilliárdos árbevétellel büszkélkedhet, emellett 160 főt alkalmaz, amelynek révén fontos szerepet tölt be a város gazdasági életében.

- A közel 400 milliós beruházást mindenféle pályázati támogatás nélkül, saját erőből valósították meg. Mindez bizonyítéka annak, hogy a zalaegerszegi vállalkozás fontosnak tartja a helyi gazdaságfejlesztésben való részvételt. Hasonlóképpen a társadalmi felelősségvállalást, amely az oktatás, a kultúra, a sport és az egészségügy támogatásában nyilvánul meg – mondta el a polgármester.

A cég 1995 novemberében kétszemélyes vállalkozásként indult, idézte fel a kezdeteket Lahocsinszky Tibor ügyvezető igazgató. Először kiskereskedelmi egységet üzemeltettek, majd nagykereskedelemre és nemzetközi kereskedelemre váltottak. A tavalyi bővítésnek köszönhetően közel 8 ezer négyzetméteren folyik a termelés. Havonta 600 tonna textíliát dolgoznak fel. Fő beszerzési területük Anglia és Németország. Jelenleg Horvátországban és Szlovéniában is gyűjtenek ruhát, mert részt vesznek az uniós zöldlistás hulladékkezelési programban. Ausztrálián kívül tulajdonképpen az összes földrésszel kereskednek. Kiskereskedőket is kiszolgálnak, főleg az európai és a hazai piacon. A csarnokbővítés mellett technológiát is fejlesztettek. Az automata csomagológép egységes méretekbe bálázza be a ruhákat, textíliákat, amelyeket így könnyebben fel lehet rakni a kamionokba.

Zalaegerszegi cégként lokálpatrióta módon igyekeznek részt venni a város életében, tette hozzá Szalay Csaba, a vállalkozás másik alapítója és ügyvezetője. Támogatják a ZTE futballklubot, a kosárlabdaklubot, valamint a bokszklubot. Segítik a színházat, és minden évben váltanak színházbérleteket dolgozóik számára. Szponzorálják az AquaCity jótékonysági családi napot, a szeptemberi vadpörkölt-fesztivált pedig saját főzőcsapattal is támogatják.