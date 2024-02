Vigh László országgyűlési képviselő a jövő letéteményesének nevezte az oktatást, kiemelve a Mindszentyt mint az oktatási paletta oázisát, melyet Mindszenty Józsefnek a francia rendet hazánkba hívó invitációja tett lehetővé. Kormányzati segítségről szólva a vívócsarnok létrejöttét emelte ki, de ráirányította a figyelmet a pedagógusok idei béremelésének mértékére is, mely reményei szerint jobb hangulatot teremt az oktatási szférában. A francia szerzetesrend magyarországi vezetője, a rendfőnöki feladatokat ellátó Francoise Debeaupte nővér elmondta, az új épületszárny is a 830 diák minőségibb, nívósabb oktatásának biztosítását szolgálja. Megköszönte, hogy a tervező és a kivitelők megőrzik a 100 éves zárda hangulatát, így illeszkedik a környezetébe az épületegyüttes. Az iskolalelkészi hivatal egyben plébániaként is funkcionál, jelezte Francoise Debeaupte nővér.

Galbavy Zoltán, a térség önkormányzati képviselője köszönete mellett azt emelte ki, hogy az intézmény rendre helyet ad a városrész idősek napi programjainak, e módon is részt vállalva a város életében. A városi képviselő hozzátette, a Mátyás király utcában is terveznek a Zárda utcában már bevált forgalomlassító küszöböket az úttestesten, a Május 1. ligetben pedig a szabadtéri tornaórák számára is alkalmas felnőtt sportjátszótér kialakítása várható.